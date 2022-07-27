Сообщение о повышении тарифов ЖКХ в Ростовской области на 9 процентов опровергли

Сообщение о том, что в Ростовской области тарифы ЖКХ могут повысить на 9%, опровергли

Сообщение о том, что в Ростовской области тарифы ЖКХ могут повысить на девять процентов, оказалось недостоверным.

О подорожании жилищно-коммунальных услуг первым написало издание Rostov.Gazeta в минувший вторник, 26 июля. На сайте СМИ появился материал, в котором утверждается, что губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил повысить тарифы на услуги ЖКХ на девять процентов с 1 июля 2023 года.

В качестве источника информации автор публикации называет документ, появившийся 21 июля на региональном сайте правовой информации. При этом ссылка на текст документа не приводится. Предположительно, речь идет о документе «Предложение губернатора Ростовской области по установлению индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Ростовской области».

26 июля на сайте ростовской газеты «Наше время» вышло опровержение этой публикации. Глава региональной службы по тарифам Ростовской области Алексей Лукьянов заявил, что СМИ неверно истолковали документ. По его словам, решение повысить тарифы на девять процентов не является окончательным. Как уточнил Лукьянов, до 15 декабря эта цифра будет меняться с учетом уточнения социально-экономических показателей.

Информация о том, что в Ростовской области тарифы на услуги ЖКХ повысят на девять процентов, распространилась во многих региональных СМИ. Например, она появилась в изданиях «Блокнот.RU», «КП — Ростов-на-Дону» и «Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону». Однако уже вскоре все три СМИ опубликовали опровержения с комментарием Лукьянова.

В социальных сетях сообщение о повышении тарифов распространилось не так широко. В соцсети «Одноклассники» об этом написали в группах Privet-Rostov.ru, «Ростов 161», «Новый Ростов». Соответствующие публикации почти не набрали просмотров и комментариев. В социальной сети «ВКонтакте», наоборот, можно встретить публикации с опровержением повышения тарифов на девять процентов.