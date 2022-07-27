Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В городах Чехии начали убирать украинские флаги

iDNES: в некоторых чешских городах убрали флаги Украины со зданий администрации

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

В ряде чешских городов местные власти распорядились убрать украинские флаги со зданий администрации. Об этом сообщает издание Idnes.

Согласно информации на портале, решения были приняты по нескольким причинам, например, в некоторых городах флаги Украины сняли по настоянию жителей, а в других это произошло из-за проводимого ремонта. Пресс-секретарь администрации города Наход Нина Адольф рассказала, что граждане требовали повесить на здание ратуши чешский флаг. Она также добавила, что возвращение украинского флага не планируется, но и не исключается.

Представитель власти чешского города Червены-Костелец Томаш Проуза прокомментировал ситуацию, отметив, что использовать государственные символы нужно обдуманно и без фанатизма. «Мы же живем в Чехии, а не на Украине. Мы не видим причин, чтобы возвращать флаги», — заявил он.

Флаг Украины также сняли со зданий администрации в Колине после окончания школьного года. Пресс-секретарь властей города Дагмар Соукупова поделилась, что возвращать его они не планируют.

В июне власти Праги сообщили о закрытии центра помощи украинским беженцам. Согласно официальному заявлению мэра города Зденека Гржиба, эта вынужденная мера связана с большим потоком нуждающихся и отсутствием возможности позаботиться из-за недостаточной пропускной способности центра.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Зеленский определил срок возвращения перешедших под контроль России территорий
Перечислены признаки некачественной дыни
Дипломат обвинила Швейцарию в отказе от выдачи виз россиянам для работы в ООН
Москвичей предупредили о погодной опасности
В городах Чехии начали убирать украинские флаги
Проститутки в Норвегии начали выдавать себя за украинок
Иностранные наемники на Украине рассказали о дефиците базового оборудования
Уехавших за границу россиян предложили обложить налогом
Стало известно о разрешении Пентагона лечить украинских военных в госпитале США
В Херсонской области сообщили о попытке ВСУ обстрелять Антоновский мост
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.