Прага закроет центр по приему беженцев с Украины

Власти Праги решили закрыть центр по приему беженцев с Украины из-за перегрузки

Власти Праги закроют Региональный центр помощи Украине, принимающий беженцев, на неопределенный срок из-за перегрузки. Об этом сообщил мэр чешской столицы Зденек Гржиб, передает Ceske Noviny.

Градоначальник объяснил, что такое решение было принято из-за большого наплыва украинцев в столицу Чехии и недостаточной пропускной способности центра. «Мы не можем принимать людей там, где не можем о них позаботиться», — сказал он. При этом Гржиб добавил, что в случае исправления ситуации с распределением беженцев Прага будет готова вновь открыть KACPU.

Пока же в центре будут работать только сотрудники информационной службы. Их задача — разъяснять беженцам необходимые действия и направлять в другие центры.

15 мая вице-премьер и глава МВД Чехии Вит Ракушан сообщил, что на территории страны осталось около 200 тысяч беженцев с Украины. Остальные из зарегистрированных 342 тысяч беженцев покинули страну, отметил министр. Чехия, в отличие от Словакии или Польши, не граничит с Украиной, поэтому нельзя утверждать, что все граждане Украины отправились на родину, подчеркнул он.

До этого министр финансов республики Збынек Станъюра рассказал, что Чехия потратит на размещение украинских беженцев около 2 миллиардов евро (50 миллиардов крон). По его словам, Чехии придется обратиться к Европейской комиссии за финансовой помощью, чтобы урегулировать миграционную волну с Украины. Он заявил, что фонды Евросоюза в настоящий момент в недостаточном объеме спонсируют Чехию для обеспечения украинских беженцев.