Глава МВД Чехии раскрыл число украинских беженцев в стране

Глава МВД Чехии Ракушан заявил, что в стране осталось около 200 тысяч украинских беженцев

Вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан раскрыл число украинских беженцев в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, на территории Чехии осталось около 200 тысяч беженцев из Украины. Остальные из зарегистрированных 342 тысяч беженцев покинули страну, отметил министр. Чехия, в отличие от Словакии или Польши, не граничит с Украиной, поэтому нельзя утверждать, что все граждане Украины отправились на родину, подчеркнул он.

Помимо этого, Ракушан рассказал, что более точные сведения можно будет получить в течение следующих двух-трех недель, когда по просьбе Чехии будет запущена общеевропейская IT-система учета беженцев.

Ранее британское министерство внутренних дел опубликовало документ по результатам соглашения Лондона и Кигали, по которому нелегальные мигранты будут депортированы в Руанду. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратила внимание на то, что украинские беженцы попадают под определение нелегалов в документе и поэтому могут быть подвержены депортации в Африку.

Позже премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что Британия не будет высылать украинских беженцев в Руанду, как это делают в случае поимки мигрантов-нелегалов.

