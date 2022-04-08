В Чехии рассказали о расходах на украинских беженцев

Глава Минфина Станъюра заявил, что Чехия потратит на украинских беженцев 2 миллиарда евро

Чехия потратит на размещение украинских беженцев около 2 миллиардов евро (50 миллиардов крон). Об этом сообщает чешское информационное агентство ČTK со ссылкой на министра финансов республики Збынека Станъюру.

По словам главы Минфина, Чехии придется обратиться к Европейской комиссии за финансовой помощью, чтобы урегулировать миграционную волну с Украины. По его словам, фонды Евросоюза в настоящий момент в недостаточном объеме спонсируют Чехию для обеспечения украинских беженцев.

По оценкам Станъюры, сейчас в Чехию прибыли 325 тысяч украинцев. Из них 270 тысяч получили чешские визы. Министр финансов отметил, что многие украинцы рассматривают Чехию, как пункт конечного размещения, а не как транзитную страну.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немецкое федеральное правительство выделит региональным властям 2 миллиарда евро для поддержки беженцев с Украины. Из этих средств 500 миллионов будут направлены на расходы, связанные с размещением беженцев. По словам Шольца, дальнейшие меры на 2023 год могут быть рассмотрены не позднее ноября этого года.