Девочка отбилась от набросившегося на нее аллигатора

The Sun: 13-летняя Бриан Морр из США отбилась от напавшего от нее аллигатора

В США 13-летняя девочка отбилась от аллигатора, напавшего на нее во время купания. Об этом сообщает The Sun.

Бриан Морр из города Золфо-Спрингс, штат Флорида, отправилась искупаться с друзьями на озеро в воскресенье, 24 июля. Подростки плавали около лодочной пристани, когда на Морр набросился аллигатор. «Я обернулась, потому что услышала, как что-то пронеслось по воде, и в этот момент аллигатор попытался схватить меня за ногу», — вспоминает подросток.

Она увернулась и начала грести к берегу, но рептилия развернулась и снова пошла в атаку. На этот раз аллигатор схватил Морр за руку, а она ударила его в ответ. После этого хищник отступил.

Девочку доставили в больницу. Она рассказала, что ей было трудно поднять поврежденную руку, однако врачи заявили, что необратимых травм она не получила, и вскоре конечность полностью восстановится.

Комиссия по охране дикой природы штата Флорида отправила специалиста, чтобы поймать агрессивное животное.

Ранее сообщалось, что во Флориде аллигаторы растерзали пожилую женщину. 80-летняя американка упала в пруд, где на нее набросились две рептилии.