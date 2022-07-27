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Россиянам с заболеваниями сердца назвали правила поведения в жару

Кардиолог Погосова предупредила гипертоников о риске нарушения сердечного ритма в жару

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В жару у людей с заболеваниями сердца повышается риск нарушений сердечного ритма и колебаний артериального давления, предупредила врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Нана Погосова. В беседе с «Аргументами и фактами» она назвала россиянам правила поведения, которые помогут пережить летний зной без проблем со здоровьем.

Врач объяснила, что, когда на улице жарко, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы стоит соблюдать ряд несложных рекомендаций, среди которых — стараться не находиться под прямыми солнечными лучами в период с 12 до 17 часов.

Второй совет для гипертоников от Поговосовой — внимательно следить за давлением и частотой пульса и вовремя принимать назначенные врачом кардиологические препараты. Также, по ее словам, в жару необходимо не перетруждаться на огороде и в целом снизить уровень физической активности — тренироваться или гулять стоит либо ранним утром, либо вечером.

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Кроме того, летом людям с болезнями сердца лучше воздержаться от контрастного душа, купания в ледяной воде, посещения бани, так как это может привести к нежелательному переохлаждению, подчеркнула она. «Для пациентов с тяжелым коронарным атеросклерозом, с нарушениями ритма сердца, с выраженной гипертонией резкий температурный контраст нежелателен. Есть даже специальная холодовая проба, которая провоцирует ишемию», — пояснила Погосова.

В заключение кардиолог посоветовала в периоды жаркой погоды есть больше овощей, зелени и фруктов, жирное мясо заменить на рыбу, куриную грудку, бобовые, а от переработанного мяса, сырокопченой колбасы и тяжелой пищи отказаться.

Ранее врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский предупредил о том, что высокий пульс может быть признаком опасных заболеваний. По его словам, данный симптом может свидетельствовать о воспалении сердца и кардиомиопатии.

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Наталья Обрядина
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