Россиянам с заболеваниями сердца назвали правила поведения в жару
В жару у людей с заболеваниями сердца повышается риск нарушений сердечного ритма и колебаний артериального давления, предупредила врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Нана Погосова. В беседе с «Аргументами и фактами» она назвала россиянам правила поведения, которые помогут пережить летний зной без проблем со здоровьем.
Врач объяснила, что, когда на улице жарко, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы стоит соблюдать ряд несложных рекомендаций, среди которых — стараться не находиться под прямыми солнечными лучами в период с 12 до 17 часов.
Второй совет для гипертоников от Поговосовой — внимательно следить за давлением и частотой пульса и вовремя принимать назначенные врачом кардиологические препараты. Также, по ее словам, в жару необходимо не перетруждаться на огороде и в целом снизить уровень физической активности — тренироваться или гулять стоит либо ранним утром, либо вечером.
Кроме того, летом людям с болезнями сердца лучше воздержаться от контрастного душа, купания в ледяной воде, посещения бани, так как это может привести к нежелательному переохлаждению, подчеркнула она. «Для пациентов с тяжелым коронарным атеросклерозом, с нарушениями ритма сердца, с выраженной гипертонией резкий температурный контраст нежелателен. Есть даже специальная холодовая проба, которая провоцирует ишемию», — пояснила Погосова.
В заключение кардиолог посоветовала в периоды жаркой погоды есть больше овощей, зелени и фруктов, жирное мясо заменить на рыбу, куриную грудку, бобовые, а от переработанного мяса, сырокопченой колбасы и тяжелой пищи отказаться.
Ранее врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский предупредил о том, что высокий пульс может быть признаком опасных заболеваний. По его словам, данный симптом может свидетельствовать о воспалении сердца и кардиомиопатии.