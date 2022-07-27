Глюкоза восхитила фанатов фигурой в купальнике

Певица Глюкоза станцевала на камеру в синем купальнике с декольте и восхитила фанатов

Российская певица Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, поделилась видео в откровенном образе и порадовала фанатов. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

36-летняя знаменитость станцевала на камеру в слитном купальнике синего цвета, который оформлен V-образным декольте и разрезами со шнуровкой по бокам. На размещенных кадрах поп-исполнительница позирует с распущенными волосами у бассейна.

Подписчиков восхитила фигура артистки, о чем они принялись писать в комментариях под роликом, который набрал больше 100 тысяч просмотров. «Просто ведьма», «Какая фигура», «Как ей это удается», «Глюкоза, какая же вы сексуальная», «Просто вау!», «Обожаю тебя», «Прекрасная», «Самая красивая певица», — высказывались поклонники.

В июне Глюкозу раскритиковали за видео в откровенном наряде. В размещенном ролике певица станцевала под собственный трек «Пати Экзотика». Поп-исполнительница позировала перед камерой в полупрозрачном черном комбинезоне с круглыми разрезами на груди и животе, украшенном сияющими стразами. Пользователи сети разделились во мнениях по поводу образа Глюкозы. Так, некоторые юзеры посчитали наряд звезды слишком вульгарным, а другие — отметили, что ей не надо стесняться своего тела.