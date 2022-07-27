Археологи нашли в Великом Новгороде средневековые берестяные грамоты

В Великом Новгороде археологи нашли берестяную грамоту XV века

Российские археологи в ходе раскопок в Великом Новгороде в текущем полевом сезоне обнаружили девять древних берестяных грамот. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, в Новгородском государственном музее-заповеднике (ГМЗ) рассказали, что последнее «послание из древности» было найдено во вторник, 26 июля. Сейчас грамота, датирующаяся XV веком, находится на реставрации. В пресс-службе учреждения уточнили, что по предварительной информации, в ней говорится о форели.

Отмечается, что первая берестяная находка в историческом центре Великого Новгорода была обнаружена на Неревском раскопе в 1951 году. В настоящее время найдено уже более 1,1 тысячи средневековых грамот.

Ранее в июле сообщалось, что новгородские археологи также обнаружили древнюю берестяную грамоту в Старой Руссе на территории Пятницкого раскопа. Всего в 2022 году специалисты обнаружили уже 53 подобных находок.