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Лопасть вертолета обезглавила студента на глазах у семьи

The Mirror: в Греции вертолетный винт обезглавил студента, пытавшегося сделать селфи

Фото: John Liakos / Intime News / Athena Pictures

В греческом городе Афины на глазах у семьи и друзей погиб студент из Великобритании, пытавшийся сделать селфи перед вертолетом. Об этом сообщает The Mirror.

22-летний британец Джек Фентон возвращался с вертолетной экскурсии на остров Миконос. Когда вертолет приземлился в Афинах, он первым высадился из него, направился к хвосту и подошел к хвостовому винту. Лопасти винта не успели остановиться и обезглавили его.

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«Лопасти еще крутились, когда он вышел из вертолета. Мы проводим расследование по факту возможной халатности. Винт должен был быть полностью остановлен, когда молодой человек выходил из вертолета», — подчеркнули в полиции.

Полиция арестовала трех человек, в том числе пилота вертолета. Ожидается, что ему предъявляют обвинения в непредумышленном убийстве. «Дело направлено прокурору», — отметили в полиции.

В полиции подчеркнули, что у британца не было шансов выжить. Его смерть была мгновенной.

Сообщается, что вертолет наняли родители Фентона для отдыха всей семьей.

Ранее сообщалось, что туристка из Румынии трагически погибла в Таиланде при попытке сделать селфи на вершине водопада. Она хотела сфотографироваться на краю 15-метрового водопада На Муанг, но поскользнулась на мшистой поверхности и упала с обрыва вниз головой.

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Алиса Дмитриева
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