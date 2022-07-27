Россиянка описала отдых в Индии фразой «хочется убежать и не возвращаться»

Блогерша Марина Ершова побывала в Индии и пожаловалась на нечистоплотность местных жителей

Российская тревел-блогерша Марина Ершова впервые побывала в Индии и пожаловалась на нечистоплотность местного населения. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, девушка описала отдых фразой «хочется убежать и не возвращаться». «Мне страшно в Индии... Это чувство возникло у меня еще в первый день, по прилете в Мумбай. Мы с парнем не успели выйти из аэропорта, и в нос тут же ударила вонь. Я почувствовала рвоту. Закрыла нос. Это не помогало», — рассказала автор, уточнив, что ужасный аромат исходил от реки, заваленной нечистотами, фекалиями и мусором.

По словам россиянки, местных жителей не смущает наличие мусорных куч и огромных крыс, бегающих по городу. «Мы гостили у состоятельных индийцев, а в доме и на их территории чисто. Но что творится за калиткой — всем пофиг, — добавила блогерша. — Человек даже не задумается, просто бросает фантик под ноги, на дорогу, куда угодно».

Путешественница призналась, что возненавидела жителей Индии из-за их безразличного отношения к окружающей среде и «свинячьего» образа жизни. Ершова подчеркнула, что решением проблемы должно заниматься государство, создавая мусоперерабатывающие заводы и воспитывая население.

«Иногда я замечаю, как местные жители самостоятельно жгут мусор прямо под своими окнами. У людей нет выбора! Гора дымит, клубки черного дыма стремительно летят вверх, а вот вонь оседает внизу, — добавила девушка. — И все же, как сами люди согласны жить в условиях, когда рядом с домом разлагаются животные и повсюду вонючий мусор?»

Ранее Марина Ершова побывала в индийском городе Шимла и неприятно удивилась состоянием домов местных жителей. Туристка решила бесплатно остановиться в квартире местного жителя через каучсерфинг. Жилье уже с порога показалось ей неопрятным — пол был грязным, кухня «убита в хлам», а в туалете были чьи-то волосы.