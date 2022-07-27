Зампред Центробанка покинет свой пост

Зампред ЦБ Исаев уходит в отставку по собственному желанию

Заместитель председателя Центробанка (ЦБ) РФ Юрий Исаев покинет свой пост 1 августа, сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что Исаев уходит в отставку по собственному желанию.

ТАСС пишет, что Исаев пришел в Банк России 26 января 2022 года. Ранее он возглавлял Агентство по страхованию вкладов. В должности зампреда Центробанка Исаев курировал департамент противодействия недобросовестным практикам, департамент финансового мониторинга и валютного контроля, а также представительство Банка в Китае.

В 2020 году Исаев в должности главы Агентства по страхованию вкладов предлагал по-новому искать, ловить и привлекать к ответственности беглых банкиров, обвиняемых в выводе активов.