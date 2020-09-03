Беглых банкиров предложили ловить по-новому

Глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев предложил по-новому искать, ловить и привлекать к ответственности беглых банкиров, обвиняемых в выводе активов. Свою инициативу он изложил в интервью телеканалу РБК.

По словам Исаева, для решения проблемы и расследования каждого конкретного случая необходима более скоординированная работа с привлечением большего количества уполномоченных органов и структур.

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В частности, необходимо участие Центробанка, финансового регулятора в лице Росфинмониторинга, прокуратуры, Минюста и разведывательных органов. «Когда это история АСВ, правоохранительных органов и сбежавших банкиров — это один уровень. Другой уровень мы видим в ряде других стран, где эта работа централизована», — отметил Исаев. Руководящая роль может быть отведена Министерству юстиции.

В нынешней системе есть недостатки, главный из которых отсутствие достаточного опыта у правоохранительных органов. «Истории с банками, с выводами активов — это очень продуманные, многоярусные схемы, разобраться в них быстро сложно. Опыт у правоохраны нарабатывался годами», — заключил Исаев.

Последний громкий случай связан с расследованием в отношении бывшего акционера Внешпромбанка Георгия Беджамова и его сестры, экс-главы этой же кредитной организации Ларисы Маркус. Помимо российских правоохранительных органов, претензии к Биджамову, место жительства которого в настоящий момент не установлено, имеет прокуратура Лихтенштейна, обвиняющая бывшего банкира в отмывании денег. АСВ требует с него 200 миллиардов долларов, которые Внешпромбанк остался должен кредиторам.