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Глава российского региона ввел испытательный срок для крупных чиновников

Глава Крыма Аксенов ввел 3-месячный испытательный срок для глав администраций и министров
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Пресс-служба Президента РФ / Globallookpress.com

Глав администраций и министров в Крыму будут назначать с трехмесячным испытательным сроком: если человек не справился, его уволят. Такое правило ввел глава республики Сергей Аксенов. Об этом в среду, 27 июля, он сообщил в своем Telegram-канале.

Это сделано с целью повышения эффективности работы должностных лиц. В первую очередь, по словам Аксенова, речь идет о крупных чиновниках — руководителях местных администраций и исполнительных органов власти.

«Если человек, который пришел работать на должность, полностью составил план работы, имеет понимание, как будет развиваться муниципалитет либо министерство, в конкретных цифрах, фактах, предложениях, он будет назначен на постоянно, если нет — будет принято решение об увольнении» — заявил глава российского региона.

Он добавил, что вышеупомянутого срока для управленца более чем достаточно, чтобы продемонстрировать свою эффективность.

Ранее 27 июля стало известно, что проработавший всего семь месяцев мэр Феодосии Андрей Лебедев не справился с благоустройством города и подал в отставку.

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Евгения Куликова
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