Проработавший полгода мэр Феодосии подал в отставку

Проработавший полгода мэр Феодосии Лебедев подал в отставку после критики от руководства

Мэр Феодосии Андрей Лебедев, проработавший полгода, написал заявление об отставке после того, как руководству города не удалось устранить ранее выявленные недостатки. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

«По итогам встречи Андрей Викторович, следуя моей рекомендации, написал заявление об увольнении по собственному желанию», — подчеркнул глава республики. По его словам, руководству Феодосии дали время на устранение выявленных недостатков, однако результаты данной работы нельзя признать удовлетворительными.

Уточняется, что Андрей Лебедев занял пост главы администрации города в декабре 2021 года.

Ранее сообщалось, что мэр Красноярска Сергей Еремин, переходящий на работу заместителем главы Красноярского края, написал заявление об отставке.

Кроме того, мэр Владикавказа Русланбек Икаев ушел в отставку по собственному желанию. Депутаты городской думы одобрили решение главы муниципального образования. Временно исполняющим обязанности мэра города назначена зампредседателя собрания Зита Салбиева.