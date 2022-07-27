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Проработавший полгода мэр Феодосии подал в отставку

Проработавший полгода мэр Феодосии Лебедев подал в отставку после критики от руководства

Фото: Дмитрий Ермаков / Lenta.ru

Мэр Феодосии Андрей Лебедев, проработавший полгода, написал заявление об отставке после того, как руководству города не удалось устранить ранее выявленные недостатки. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

«По итогам встречи Андрей Викторович, следуя моей рекомендации, написал заявление об увольнении по собственному желанию», — подчеркнул глава республики. По его словам, руководству Феодосии дали время на устранение выявленных недостатков, однако результаты данной работы нельзя признать удовлетворительными.

Уточняется, что Андрей Лебедев занял пост главы администрации города в декабре 2021 года.

Ранее сообщалось, что мэр Красноярска Сергей Еремин, переходящий на работу заместителем главы Красноярского края, написал заявление об отставке.

Кроме того, мэр Владикавказа Русланбек Икаев ушел в отставку по собственному желанию. Депутаты городской думы одобрили решение главы муниципального образования. Временно исполняющим обязанности мэра города назначена зампредседателя собрания Зита Салбиева.

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Сергей Истомин
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