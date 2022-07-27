Проработавший полгода мэр Феодосии подал в отставку
Мэр Феодосии Андрей Лебедев, проработавший полгода, написал заявление об отставке после того, как руководству города не удалось устранить ранее выявленные недостатки. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.
«По итогам встречи Андрей Викторович, следуя моей рекомендации, написал заявление об увольнении по собственному желанию», — подчеркнул глава республики. По его словам, руководству Феодосии дали время на устранение выявленных недостатков, однако результаты данной работы нельзя признать удовлетворительными.
Уточняется, что Андрей Лебедев занял пост главы администрации города в декабре 2021 года.
Ранее сообщалось, что мэр Красноярска Сергей Еремин, переходящий на работу заместителем главы Красноярского края, написал заявление об отставке.
Кроме того, мэр Владикавказа Русланбек Икаев ушел в отставку по собственному желанию. Депутаты городской думы одобрили решение главы муниципального образования. Временно исполняющим обязанности мэра города назначена зампредседателя собрания Зита Салбиева.