Мэр Владикавказа ушел в отставку

Мэр Владикавказа Икаев ушел в отставку по собственному желанию

Мэр Владикавказа Русланбек Икаев ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации столицы Северной Осетии.

По данным канала, депутаты городской Думы поддержали решение главы муниципального образования. Временно исполняющим обязанности мэра города назначена заместитель председателя собрания Зита Салбиева.

Уточняется, что Икаев работал в должности мэра Владикавказа с 19 сентября 2019 года.

Ранее стало известно, что мэр Красноярска Сергей Еремин уйдет в отставку и будет курировать развитие и благоустройство городов края на посту замглавы региона. На эту должность ему предложил перейти губернатор региона Александр Усс. По его словам, это станет закономерным продолжением работы, которой занимается Еремин, но на более высоком уровне.