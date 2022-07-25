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Мэр российского города уйдет в отставку

Мэр Красноярска Еремин уйдет в отставку и займет должность замглавы региона

Фото: Сергей Черных / РИА Новости

Мэр Красноярска Сергей Еремин уйдет в отставку и будет курировать развитие и благоустройство городов края на посту замглавы региона. Об этом сообщается на официальном портале Красноярского края

Уточняется, что глава российского региона Александр Усс предложил Еремину перейти на работу в администрацию края на должность своего заместителя. По словам губернатора, это станет закономерным продолжением работы, которой занимается Еремин в настоящее время, но на более высоком уровне.

Он отметил, что нужно также «подтягивать» до уровня столицы и другие населенные пункты края, поэтому работа Еремина будет связана не только с Красноярском, но и с другими городами региона.

Ранее мэр Магаса Руслан Арсамаков, попавший в аварию на въезде в столицу Ингушетии в конце мая, ушел в отставку. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал заявление об увольнении мэра Магаса по собственному желанию 14 июня.

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Сергей Истомин
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