Мэр Красноярска написал заявление об отставке

Переходящий на пост замглавы региона мэр Красноярска Еремин написал заявление об отставке

Мэр Красноярска Сергей Еремин, переходящий на работу заместителем главы Красноярского края, написал заявление об отставке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В пресс-службе не уточнили, кто будет исполнять обязанности мэра Красноярска.

В понедельник, 25 июля, стало известно, что мэр Красноярска Сергей Еремин уйдет в отставку и будет курировать развитие и благоустройство городов края на посту замглавы региона. По словам губернатора Александра Усса, это станет закономерным продолжением работы, которой занимается Еремин в настоящее время, но на более высоком уровне.

В этот же день мэр Владикавказа Русланбек Икаев ушел в отставку по собственному желанию. Депутаты городской Думы поддержали решение главы муниципального образования. Временно исполняющим обязанности мэра города назначена зампредседателя собрания Зита Салбиева.