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Мэр Красноярска написал заявление об отставке

Переходящий на пост замглавы региона мэр Красноярска Еремин написал заявление об отставке

Фото: Сергей Черных / РИА Новости

Мэр Красноярска Сергей Еремин, переходящий на работу заместителем главы Красноярского края, написал заявление об отставке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В пресс-службе не уточнили, кто будет исполнять обязанности мэра Красноярска.

В понедельник, 25 июля, стало известно, что мэр Красноярска Сергей Еремин уйдет в отставку и будет курировать развитие и благоустройство городов края на посту замглавы региона. По словам губернатора Александра Усса, это станет закономерным продолжением работы, которой занимается Еремин в настоящее время, но на более высоком уровне.

В этот же день мэр Владикавказа Русланбек Икаев ушел в отставку по собственному желанию. Депутаты городской Думы поддержали решение главы муниципального образования. Временно исполняющим обязанности мэра города назначена зампредседателя собрания Зита Салбиева.

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Сергей Истомин
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