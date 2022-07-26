Мэр Красноярска написал заявление об отставке
Мэр Красноярска Сергей Еремин, переходящий на работу заместителем главы Красноярского края, написал заявление об отставке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.
В пресс-службе не уточнили, кто будет исполнять обязанности мэра Красноярска.
В понедельник, 25 июля, стало известно, что мэр Красноярска Сергей Еремин уйдет в отставку и будет курировать развитие и благоустройство городов края на посту замглавы региона. По словам губернатора Александра Усса, это станет закономерным продолжением работы, которой занимается Еремин в настоящее время, но на более высоком уровне.
В этот же день мэр Владикавказа Русланбек Икаев ушел в отставку по собственному желанию. Депутаты городской Думы поддержали решение главы муниципального образования. Временно исполняющим обязанности мэра города назначена зампредседателя собрания Зита Салбиева.