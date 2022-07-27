Дочь Майкла Джексона снялась для рекламы купальников бренда Ким Кардашьян

Дочь Майкла Джексона Пэрис снялась в бикини для рекламной кампании бренда Skims

Американская актриса и певица Пэрис Джексон снялась в рекламной кампании новой коллекции купальников бренда бизнесвумен Ким Кардашьян Skims. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

На опубликованных фото 24-летняя дочь покойного музыканта Майкла Джексона позирует перед камерой у бассейна, демонстрируя разноцветные татуировки на теле. Стилисты подобрали для знаменитости несколько образов. В частности, девушка примерила бикини белого и телесного цвета, а также облегающее боди на молнии.

Визажисты также подвели глаза модели черным карандашом и нанесли на губы розовую помаду. При этом ее волосы были распущены, а образ не дополняли какие-либо украшения. «Мне нравится этот бренд. Делать эту съемку было очень весело», — поделилась своими впечатлениями звезда.

Раннее в июле певица и актриса Джанет Джексон удивила фанатов внешним сходством со своим братом Майклом Джексоном. Знаменитость посетила ежегодный благотворительный бал роз, который состоялся 8 июля в Монако, и поделилась кадром с мероприятия в соцсетях. В комментариях поклонники отметили, что певица очень похожа на своего звездного родственника.