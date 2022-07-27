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Россиянам предложили новое направление для отдыха на Красном море

Авиакомпания Fly Jordan Airlines запустит прямые рейсы из России в Иорданию 31 июля

Фото: Shutterstock

Прямые рейсы из Сочи в столицу Иордании Амман планируется запустить 31 июля — билеты уже появились в продаже. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Полеты будет выполнять один раз в две недели иорданская авиакомпания Fly Jordan Airlines на самолетах Boeing 737-300, в дальнейшем частота рейсов может быть увеличена. Стоимость авиабилетов в одну сторону начинается от 37 тысяч рублей.

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Кроме того, местные туроператоры уже подготовили программы путевок для российских путешественников. Туристам предложат на выбор экскурсионные, рекреационные и комбинированные туры. Отдых по новому направлению на Красном море обойдется минимум в 500 долларов (около 30 тысяч рублей) без учета перелета.

Ранее в АТОР назвали стоимость путевок в Иорданию. Тур на восемь дней с проживанием в четырехзвездочном отеле на берегу Мертвого моря обойдется в 170 тысяч рублей на двоих. Страна открылась для международного туризма 1 марта 2022 года.

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Мария Гейн
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