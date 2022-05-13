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Россиянам назвали стоимость туров в открытую для туристов арабскую страну

АТОР: тур в Иорданию с проживанием на берегу Мертвого моря обойдется в 170 тысяч рублей

Фото: lex Vasey / Unsplash

Представители туриндустрии назвали стоимость отдыха в Иордании, которая с 1 марта открылась для международного туризма. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам экспертов, Иордания — не самое бюджетное направление для путешествия из-за отсутствия прямого авиасообщения с Россией. Добраться до страны можно на рейсах Egypt Air с пересадкой в Каире, на рейсах Turkish Airlines через Стамбул или при помощи арабских перевозчиков через Дубай и Доху.

Путевка в Иорданию от компании «Интурист» на восемь дней с проживанием в четырехзвездочном отеле на берегу Мертвого моря обойдется в 170 тысяч рублей на двоих. Также компания предлагает более бюджетный вариант с проживанием в Аммане — такой тур обойдется в 149 тысяч рублей.

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В АТОР отметили, что сейчас наблюдается возрождение интереса к турам в Иорданию среди российских туристов. Прежде всего восстановление спроса объясняют достаточно лояльными правилами въезда — для пересечения границы необходимо только заполнение онлайн-формы для получения декларации здоровья.

Ранее, 9 апреля, Россия сняла ограничения на регулярные и чартерные рейсы и возобновила авиасообщение более чем с 50 дружественными странами, в том числе с Иорданией. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, уровень заболеваемости коронавирусом идет на спад, а значит пора расширять направления, которые доступны российским авиакомпаниям.

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Мария Гейн
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