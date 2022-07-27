В Екатеринбурге состоится фестиваль кинодебютантов «Одна шестая»

На фестиваль кинодебютантов «Одна шестая» в Екатеринбурге подано несколько десятков заявок

В Екатеринбурге с 12 по 17 августа пройдет Первый Международный кинофестиваль дебютных фильмов евразийского континента «Одна шестая». Об этом сообщает ТАСС.

Соответсвующее распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В департаменте информационной политики региона рассказали, что уже подано несколько десятков заявок на участие из разных стран и субъектов РФ.

«Для участников разработана масштабная деловая программа, состоящая из двух лабораторий — актерской и сценарной — и форума, участники которого обсудят актуальные для киноиндустрии темы», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, на фестиваль прибудут спикеры из разных городов России, а также из Хорватии, Узбекистана, Киргизии и Южной Кореи.

Ранее в 20 странах мира стартовал международный кинопроект Russian Film Festival, в рамках которого проходят показы российских фильмов. В этом году основными жанрами в программе фестиваля стали мелодрамы, семейные фильмы, комедии, анимация, спортивные драмы и документальные картины.