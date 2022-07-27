Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Екатеринбурге состоится фестиваль кинодебютантов «Одна шестая»

На фестиваль кинодебютантов «Одна шестая» в Екатеринбурге подано несколько десятков заявок

Фото: Krists Luhaers / Unsplash

В Екатеринбурге с 12 по 17 августа пройдет Первый Международный кинофестиваль дебютных фильмов евразийского континента «Одна шестая». Об этом сообщает ТАСС.

Соответсвующее распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В департаменте информационной политики региона рассказали, что уже подано несколько десятков заявок на участие из разных стран и субъектов РФ.

«Для участников разработана масштабная деловая программа, состоящая из двух лабораторий — актерской и сценарной — и форума, участники которого обсудят актуальные для киноиндустрии темы», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, на фестиваль прибудут спикеры из разных городов России, а также из Хорватии, Узбекистана, Киргизии и Южной Кореи.

Ранее в 20 странах мира стартовал международный кинопроект Russian Film Festival, в рамках которого проходят показы российских фильмов. В этом году основными жанрами в программе фестиваля стали мелодрамы, семейные фильмы, комедии, анимация, спортивные драмы и документальные картины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Силы ДНР возобновили наступление на Авдеевку
Суд приговорил двух соратников Тесака по делу о двойном убийстве
Похожие на конструктор Lego виниры блогера подняли на смех в сети
Разъяренный страус погнался за удирающими с места аварии виновниками ДТП
Кавказцы избили москвича за просьбу переставить машину и попали на видео
Туристка сорвалась со скалы на глазах у мужа и разбилась насмерть
Собчак высказалась об убийстве 17-летней школьницы в российском городе
Сломавшего палец мальчику шахматного робота наказали
Раскрыты гаджеты Apple с новым разъемом
Иммунолог дал совет по вакцинации от коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.