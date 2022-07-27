Убившая мужа из-за испорченной рассады россиянка пойдет под суд

Убившая мужа из-за испорченной рассады пойдет под суд в Архангельской области

Россиянка, которая убила мужа из-за испорченной рассады, пойдет под суд в Архангельской области — в отношении нее расследовалось и уже направлено в суд дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности» УК РФ. Об этом «Ленте.ру» в среду, 27 июля, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По данным ведомства, 61-летняя жительница Новодвинска в мае 2022 года поссорилась с 60-летним супругом и ударила его ножом в правое бедро. Причина ссоры — нетрезвый мужчина испортил рассаду, разбросав ее.

Вызванные на место происшествия медики скорой помощи не смогли помочь: пострадавший скончался в результате массивной кровопотери, развившейся из-за повреждения бедренных артерии и вены. Фигурантка созналась и раскаялась в содеянном, отметив, что не желала смерти супругу. Вскоре суд должен приступить к рассмотрению этого дела.

Ранее стало известно, что мужчина, убивший 17-летнюю девушку в микрорайоне Нижняя Ельцовка в Новосибирске, до этого уже пытался ее зарезать. В 2019 году он выследил жертву на улице, когда та шла в школу вместе с подругой, и потребовал ее вернуть ему телефон и вейп. Когда девушка отказалась, фигурант ударил ее ножом в грудь и шею, после чего кинул в сугроб.