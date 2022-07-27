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Убивший 17-летнюю россиянку мужчина ранее был судим за нападение на нее с ножом

Убивший 17-летнюю девушку в Новосибирске мужчина ранее пытался ее зарезать и был судим

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Мужчина, убивший 17-летнюю девушку в микрорайоне Нижняя Ельцовка в Новосибирске, ранее уже пытался ее зарезать. Об этом в среду, 27 июля, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Подозреваемый преследовал несовершеннолетнюю в течение трех лет. Они познакомились в 2017 году — тогда молодой человек снял квартиру у бабушки потерпевшей. Сначала он ухаживал за девушкой, а после начал ее избивать. В 2019 году он выследил жертву на улице, когда та шла в школу вместе с подругой, и потребовал ее вернуть ему телефон и вейп. Когда девушка отказалась, фигурант ударил ее ножом в грудь и шею, после чего кинул в сугроб.

Прохожий, который стал свидетелем нападения, вызвал полицию и скорую. Тогда девушку удалось спасти. В 2020 году мужчину приговорили к году колонии-поселения и отпустили на свободу прямо в зале суда, засчитав время, проведенное в СИЗО.

Ранее сообщалось, что вскоре после убийства, совершенного в ночь на 27 июля, фигуранта задержали. Сейчас с ним беседуют следователи. До этого в сети появилось видео, на котором мужчина в Советском районе Новосибирска наносит лежащей на дороге девушке не менее 10 ударов ножом и убегает.

Вскоре стало известно, что, по предварительным данным, погибшая российская школьница встречалась с будущим убийцей на протяжении полутора лет. Родители девушки знали об этих отношениях и не были против. Более того, мать 17-летней жительницы Новосибирска помогла устроиться 27-летнему возлюбленному дочери в один из городских супермаркетов.

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Елизавета Новикова
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