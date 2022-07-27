Подозреваемого в убийстве 17-летней девушки россиянина задержали

Мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске, задержали

Мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске, задержали. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК), передает ТАСС.

Ранее в сети появилось видео на котором мужчина в Советском районе Новосибирска наносит лежащей на дороге девушке не менее 10 ударов ножом и убегает. Собеседница агентства рассказала, что подозреваемый уже задержан, и его везут в управление СК.

В июле в Новосибирске 25-летнего россиянина посадили на 11 с половиной лет в колонию строгого режима за убийство 23-летней девушки. Как установил суд, после расставания с любимой девушкой осужденный неоднократно пытался возобновить с ней отношения. После очередного отказа мужчина решился на расправу.

