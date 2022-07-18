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Россиянина посадили за убийство возлюбленной после отказа возобновить отношения

В Новосибирске 25-летний россиянин получил 11 с половиной лет за убийство возлюбленной

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Новосибирске 25-летнего россиянина посадили на 11 с половиной лет в колонию строгого режима за убийство 23-летней девушки. Об этом в понедельник, 18 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Кристина Зязева.

Как установил суд, после расставания с любимой девушкой, осужденный — Семен Марамзин — неоднократно пытался возобновить с ней отношения. После очередного отказа мужчина решился на расправу. Убийство произошло 30 декабря 2021 года в подъезде многоэтажного дома. После обнаружения тела погибшей Натальи Аполонской с множеством колото-резанных ран, силовики быстро вышли на след убийцы.

Выяснилось, что девушка ушла от своего убийцы из-за регулярного домашнего насилия с его стороны, вызванного ревностью. На суде Марамзин признал свою вину, но заявил, что не желал смерти возлюбленной. «Мне тоже тяжело», — приводит слова осужденного из зала суда агентство NGS.

Ранее сообщалось, что в Красноярске 43-летний россиянин предстанет перед судом за убийство матери и отчима.

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Владимир Седов
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