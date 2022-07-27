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Появились подробности о подозреваемом в жестоком убийстве 17-летней россиянки

Подозреваемый в жестоком убийстве 17-летней девушки в Нижней Ельцовке обвинял ее в измене

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Подозреваемый в жестоком убийстве 17-летней девушки в микрорайоне Нижняя Ельцовка в Новосибирске обвинял ее в измене. Такие подробности появились у KP.RU.

По данным издания, погибшая российская школьница встречалась со взрослым мужчиной на протяжении полутора лет. Родители девушки знали об этих отношениях и не были против. Более того, мать 17-летней жительницы Новосибирска помогла устроиться возлюбленному дочери в один из городских супермаркетов.

Друзья погибшей школьницы рассказали, что в последнее время 27-летний россиянин сильно ее ревновал. Он якобы нашел в телефоне девушки переписки с другими молодыми людьми. «Тогда они поругались, и она его бросила. Он в сильный запой ушел», — пояснил один из знакомых.

По словам еще одного друга погибшей, ее молодой человек оказывал всяческие знаки внимания другим несовершеннолетним. 27-летний житель Новосибирска писал школьницам в соцсетях и приглашал их на свидания.

Знакомые погибшей девушки уверяют, что ее возлюбленный употреблял наркотики.

Ранее сообщалось, что мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске, задержали.

До этого в сети появилось видео, на котором мужчина в Советском районе Новосибирска наносит лежащей на дороге девушке не менее 10 ударов ножом и убегает. Собеседница ТАСС пояснила, что подозреваемый уже задержан, и его везут в управление СК.

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Анна Щербакова
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