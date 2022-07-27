Названы главные модные тренды осени 2022 года

Прозрачные блузки на голое тело и приталенные куртки названы трендами осени 2022 года

Маркетплейс Lamoda назвал главные тренды на осень 2022 года. Соответствующие комментарии были предоставлены «Ленте.ру» модным экспертом компании Юлией Мануковой в среду, 27 июля.

Представительница ретейлера отмечает, что одной из ключевых тенденций будущего сезона являются прозрачные блузки и топы, которые появлялись в коллекциях брендов Valentino, Khaite и других. «Культ обнаженного тела продолжается вдохновлять дизайнеров даже осенью. Модные дома рекомендуют носить их на голое тело, но, конечно, мало кто согласится на такой эксперимент», — уточняет она.

Среди прочего, актуальными вещами сезона, по мнению Мануковой, станут пиджаки с массивными плечами, а также укороченные или приталенные дутые куртки. Кроме того, специалистка рекомендует обратить внимание на брюки и джинсы с заниженной талией.

Популярность также обретают трикотажные чулки, которые дизайнеры люксовых брендов Chanel и Hermès советуют сочетать с туфлями-лодочками и сапогами. Сотрудница Lamoda подчеркивает, что в моду вернутся ботфорты, которые помогут визуально удлинить ноги и составить стильные образы с мини-платьями.

Ранее в июле дизайнеры модного бренда You Wanna назвали самые провокационные тренды 2000-х годов, которые вновь вернулись в моду. Эксперты марки отмечают, что одной из главных тенденций нулевых являлась так называемая «агрессивная сексуальность» с присущим ей стремлением демонстрировать как можно больше участков обнаженного тела.