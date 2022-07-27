Катер протаранил лодку с браконьерами в российском регионе и попал на видео

Один человек погиб при столкновении катера и лодки на Волге в Татарстане

В Татарстане на реке Волге катер протаранил лодку с браконьерами, в результате один из них погиб. Последствия столкновения в российском регионе попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash Iptash.

По информации издания, инцидент произошел вечером 27 июля в 200 метрах от острова Золотой. Катер с несколькими людьми на борту намотал на лопасти снасти, после чего переехал лодку с двумя нелегальными рыбаками, которых рулевые не заметили из-за слишком яркого солнца. По данным канала, одного из браконьеров удалось спасти, а второй, 75-летний мужчина, утонул.

На опубликованных кадрах видно, что лодка частично затоплена, но остается на плаву. Также оператор снял намотанные на мотор катера снасти. За кадром участники инцидента спорят о причинах происшествия.

Факт столкновения подтвердили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России. По данным следователей, один из рыбаков числится пропавшим без вести. По факту происшествия проводится проверка, которая должна установить все обстоятельства инцидента.

Ранее в сети появились кадры столкновения гидроцикла с тюбингом на Иртыше. В результате происшествия погиб мужчина, еще один человек пострадал.