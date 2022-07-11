Момент смертельного столкновения гидроцикла с тюбингом на Иртыше попал на видео

В сети появились кадры момента смертельного столкновения гидроцикла с тюбингом на Иртыше

В сети появилась видеозапись, на которой виден момент смертельного столкновения гидроцикла с тюбингом в акватории Иртыша. Кадры публикует Telegram-канал «360tv».

На них видно, как тюбинг, прицепленный тросом к лодке, отъезжает от берега реки. Затем лодка разгоняется и катает людей на тюбинге по водной глади. В какой-то момент в них на полной скорости влетает гидроцикл — из-за столкновения из тюбинга вылетает один человек.

Гидроцикл влетел в тюбинг с двумя людьми в Омске в акватории реки Иртыш в воскресенье, 10 июля. Погиб 22-летний россиянин, еще один человек пострадал. Водитель гидроцикла с места происшествия скрылся, возбуждено уголовное дело.

Ранее на Москве-реке столкнулись два гидроцикла. Из-за аварии пострадал один человек — у него диагностировали переломы. Столкновение произошло в районе улицы Нижние Мневники.