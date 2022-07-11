На российской реке при столкновении гидроцикла с тюбингом погиб человек

В акватории Иртыша в Омске столкнулись гидроцикл и тюбинг, погиб один человек

В Омске в акватории реки Иртыш при столкновении гидроцикла с тюбингом погиб человек. Об этом сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК).

Инцидент на российской реке произошел в воскресенье, 10 июля. Тогда гидроцикл въехал в тюбинг — его тянула за собой моторная лодка. На тюбинге находились два человека, погиб 22-летний россиянин.

Водитель гидроцикла с места происшествия скрылся, сообщили в СК. Там добавили, что следователи осмотрели место происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Москве-реке столкнулись два гидроцикла. Из-за аварии пострадал один человек — он получил перелом. Столкновение произошло в районе улицы Нижние Мневники.