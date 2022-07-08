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Гидроциклы столкнулись на Москве-реке

«112»: один человек пострадал после столкновения двух гидроциклов на Москве-реке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На Москве-реке столкнулись два гидроцикла, в результате пострадал один человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По сведениям издания, после столкновения один человек получил перелом. Происшествие случилось в районе дома №19, строение 1 на улице Нижние Мневники.

О состоянии второго человека, упавшего в воду, пока ничего не известно, пишет Telegram-канал «Московские новости».

Другие подробности случившегося сейчас выясняются. Пострадавшему начали оказывать помощь медики.

Ранее сообщалось, что после столкновения катера с теплоходом на Волге в Чувашии погибли четверо мужчин. Пятеро членов экипажа грузового судна не получили травм.

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Анна Щербакова
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