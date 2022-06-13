«112»: в Чувашии четверо россиян погибли при столкновении катера с грузовым судном

В Чувашии на Волге в грузовое судно врезался катер, четыре человека погибли. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, баржа шла из Тенеево в Коломенское. На Чебоксарском водохранилище с ней на большой скорости столкнулся катер «Вояджер 670». Четверо россиян, находившиеся на катере, погибли. Пятеро членов экипажа грузового судна не пострадали.

Ранее при столкновении двух автомобилей в Башкирии погибли пять человек. ДТП произошло на 133-м километре автодороги «Уфа — Янаул». Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.