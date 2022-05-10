Пять человек погибли в ДТП на российской трассе

Пять человек погибли в аварии с двумя машинами в Башкирии

При столкновении двух автомобилей в Башкирии погибли пять человек. Об этом во вторник, 10 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло на 133-м километре автодороги «Уфа — Янаул». На российской трассе столкнулись две иномарки. В результате аварии погибли пять человек. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 11-летний ребенок погиб в результате ДТП с участием кортежа главы Калмыкии Бату Хасикова. Авария случилась на трассе «Астрахань — Элиста — Ставрополь».