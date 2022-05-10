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Пять человек погибли в ДТП на российской трассе

Пять человек погибли в аварии с двумя машинами в Башкирии

Фото: страница «ГИБДД Уфа» во «ВКонтакте»

При столкновении двух автомобилей в Башкирии погибли пять человек. Об этом во вторник, 10 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло на 133-м километре автодороги «УфаЯнаул». На российской трассе столкнулись две иномарки. В результате аварии погибли пять человек. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 11-летний ребенок погиб в результате ДТП с участием кортежа главы Калмыкии Бату Хасикова. Авария случилась на трассе «АстраханьЭлистаСтаврополь».

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Варвара Кошечкина
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