Пострадавшим при столкновении гидроциклов на Москве-реке оказался полицейский
Сотрудник полиции получил ушибы при столкновении двух гидроциклов на Москве-реке
Начало событий в новости Гидроциклы столкнулись на Москве-реке
Пострадавшим при столкновении гидроциклов на Москве-реке оказался полицейский. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, сотрудник правоохранительных органов получил незначительные ушибы. Мужчина вместе с коллегой патрулировали территорию на Москва-реке в районе Мневников. Известно, что пострадавший работает в транспортной полиции более 10 лет.
О столкновении гидроциклов стало известно в пятницу, 8 июля. Отмечалось, что один человек после аварии получил перелом.
Ранее сообщалось, что после столкновения катера с теплоходом на Волге в Чувашии погибли четверо мужчин. Пятеро членов экипажа грузового судна не получили травм.