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Пострадавшим при столкновении гидроциклов на Москве-реке оказался полицейский

Сотрудник полиции получил ушибы при столкновении двух гидроциклов на Москве-реке
Начало событий в новости Гидроциклы столкнулись на Москве-реке
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Пострадавшим при столкновении гидроциклов на Москве-реке оказался полицейский. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, сотрудник правоохранительных органов получил незначительные ушибы. Мужчина вместе с коллегой патрулировали территорию на Москва-реке в районе Мневников. Известно, что пострадавший работает в транспортной полиции более 10 лет.

О столкновении гидроциклов стало известно в пятницу, 8 июля. Отмечалось, что один человек после аварии получил перелом.

Ранее сообщалось, что после столкновения катера с теплоходом на Волге в Чувашии погибли четверо мужчин. Пятеро членов экипажа грузового судна не получили травм.

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Анна Щербакова
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