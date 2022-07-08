Пострадавшим при столкновении гидроциклов на Москве-реке оказался полицейский

Сотрудник полиции получил ушибы при столкновении двух гидроциклов на Москве-реке

Начало событий в новости Гидроциклы столкнулись на Москве-реке

Пострадавшим при столкновении гидроциклов на Москве-реке оказался полицейский. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, сотрудник правоохранительных органов получил незначительные ушибы. Мужчина вместе с коллегой патрулировали территорию на Москва-реке в районе Мневников. Известно, что пострадавший работает в транспортной полиции более 10 лет.

О столкновении гидроциклов стало известно в пятницу, 8 июля. Отмечалось, что один человек после аварии получил перелом.

Ранее сообщалось, что после столкновения катера с теплоходом на Волге в Чувашии погибли четверо мужчин. Пятеро членов экипажа грузового судна не получили травм.