Урбанист описал судьбу российских городов к концу XXI века

Урбанист Мальцева предрекла городам России превращение в мега-агломерации к концу XXI века

К концу столетия города в России перестанут существовать в привычном для людей понимании. Они превратятся в мега-агломерации, где пространство будет максимально оптимизировано для безопасной и комфортной жизни. Судьбу российских городов будущего урбанист, руководитель проектной группы Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Виктория Мальцева описала в разговоре с «Лентой.ру».

Численность населения России к концу XXI века будет находиться в границах «широкой вилки» от 67,4 миллиона до 216,7 миллиона человек, при этом, по наиболее вероятному сценарию, к началу следующего столетия в стране будет проживать до 137,5 миллиона граждан. К таким выводам пришли демографы НИУ ВШЭ.

Мега-агломерации вместо городов

«Если у нас плотность населения станет огромной, значительно больше, чем сейчас, то у нас будут формироваться мега-агломерации, когда город перестанет быть городом в классическом понимании. Будет сплошная оптимизированная высокоэтажная территория», — предположила Мальцева.

Также при росте плотности населения будет меняться и транспорт. Это будет происходить в первую очередь из-за потребности людей в более быстрых перемещениях между частями агломераций.

«Например, сейчас для того, чтобы из одного конца Москвы доехать до другого, нужно потратить полтора, а иногда и два часа и даже на машине. Если у нас такие мега-агломерации возникнут, то появятся скоростные поезда, которые смогут за это же время вас доставлять из одной агломерации в другую», — высказалась урбанист.

Китай, живущий по сценарию будущего

Мальцева обратила внимание, что уже сейчас есть те, кто, отчасти, живет по озвученному сценарию.

«Мне кажется, Китай в этом плане интересный кейс, — обратила внимание руководитель проектной группы Высшей школы урбанистики. — Несмотря на высокую плотность застройки, в Китае все-таки довольно большое внимание уделяется общественным пространствам и зеленым зонам».

Она подчеркнула, что в Китае из-за плотности населения, люди стали больше уделять внимания местам общего пользования, нежели жилым помещениям. «Эти пространства продуманы и комфортны с точки зрения взаимодействия людей. Они предназначены для разных групп населения. Это не только детские площадки, как в России, но и места для проведения досуга взрослых. Мне кажется что при такой высокой плотности необходимо будет максимальное внимание уделять не только комфорту самой квартиры, то есть достаточно ли там квадратных метров, чтобы чувствовать себя комфортно и все ли удобства для жизни там есть, но и общественным пространствам, которые человек может использовать каждый день выходя за пределы своей квартиры».

Работа на будущее

«Коллеги уже начали обращать внимание на то что общественные пространства должны быть благоустроены», — заметила Мальцева.

Однако сейчас, из-за того, что плотность населения в городах не настолько высокая, больше времени и сил уделяется на благоустройство крупных общественных пространств. «Когда у тебя такая плотность населения, то приходится обращать внимание на более мелкий уровень, то есть придомовые территории и дворы. Сейчас объективно этим не сильно занимаются, просто потому что у людей есть возможность за пять-десять минут доехать до ближайшего благоустроенного парка и погулять там», — объяснила специалист.

В 2018 году свой прогноз численности населения России до 2050 года представили эксперты Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций (ООН). Они предполагают, что к середине текущего столетия количество россиян сократится до 132 миллионов. В то же время данное исследование, в отличие от работы демографов ВШЭ, не учитывало население Крыма, который вернулся в состав России в 2014 году.