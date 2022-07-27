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Россиянка задушила дочь и закопала ее тело под снегом

В Подмосковье осудят женщину, закопавшую задушенную дочь под снегом

Фото: Александр Демченко / РИА Новости

В Павловском Посаде суд рассмотрит дело 34-летней местной жительницы, которая убила малолетнюю дочь. Об этом в среду, 27 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

По данным ведомства, днем 4 января 2021 года в деревне Гаврино женщина гуляла с дочкой и задушила ее, закопав тело под снег в лесополосе. К полицейским обратилась родственница обвиняемой, вечером тело девочки нашли, а мать задержали.

Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала фигурантку невменяемой. Ее направят на лечение в психиатрическую больницу.

Ранее стало известно, что в Тыве суд рассмотрит дело 45-летнего жителя села Сарыг-Сеп, который убил семимесячного младенца.

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Екатерина Власова
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