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Мельник признал неуместность своих высказываний в адрес Шольца

Уволенный посол Украины в ФРГ Мельник назвал неуместными свои высказывания в адрес Шольца

Фото: Andriy Melnyk / Reuters

Уволенный посол Украины в Германии Андрей Мельник признал, что его оскорбительные слова в адрес немецкого канцлера Олафа Шольца были неуместными. Такое заявление он сделал в интервью газете Die Zeit.

«Да, наверное, это было неуместно, это была эмоциональная реакция. Возможно, мне следовало бы подобрать другие слова, однако это чувство соответствовало мнению всей Украины», — высказался дипломат.

Однако Мельник выразил мнение, что дипломатам не всегда следует сдерживать эмоции. «Дипломат — не робот. <...> Особенно в неспокойные времена людям нужны эмоции и страсть», — считает он.

В начале мая Мельник раскритиковал канцлера страны Олафа Шольца за отказ посетить Киев, назвав главу немецкого кабмина «оскорбленной ливерной колбасой». По мнению украинского посла, политик ведет себя по-детски.

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Марина Совина
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