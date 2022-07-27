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Среда обитания

Британский миллионер вызвал недовольство соседей из-за сена

Миллионер Стивен Бетт построил на участке стену из сена и вызвал недовольство соседей

Фото: Alban Donohoe / News Group Newspapers

Британский миллионер и бывший полицейский Стивен Бетт вызвал недовольство соседей из-за того, что возвел на своем участке стену из тюков сена. Возвышение загородило вид другим жильцам, сообщает The Sun.

Бетт построил стену из тюков высотой в 4,5 метра в своем поместье в деревне Торнхэм графства Норфолк. Изначально на участке произрастали 95 деревьев, однако их срубили. В итоге миллионер отгородился от соседей сеном. «Я не хочу видеть, как эти люди жарят барбекю и стирают белье в своих садах», — заявил Бетт.

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Однако некоторые соседи оказались возмущены поступком мужчины. По их словам, Бретт владеет другими участками и мог бы разместить сено на них. Тюки стали мешать жильцам наслаждаться видами. «У моей матери рассеянный склероз и проблемы со зрением. Для нее было настоящим удовольствием наблюдать за лошадьми на лугу, но теперь она видит только эту стену из соломы», — возмутился местный житель Джон Тернер.

В сентябре 2020 года недовольство своих соседей вызвали двукратный обладатель премии «Оскар» Джордж Клуни и его супруга Амаль. Причиной жалоб жителей стала масштабная реконструкция участка, которым пара владеет в районе Студио-Сити в Лос-Анджелесе.

Нина Ташевская
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