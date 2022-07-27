Москвичи бросились скупать жилье

VSN Realty: продажи недвижимости в Москве выросли почти на треть

По итогам июня продажи недвижимости в районах Старой Москвы увеличились почти на треть. О том, что жители столицы бросились скупать жилье, говорится в исследовании VSN Realty, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Покупатели показали нетипичную для первого месяца лета активность. Относительно весны число заключенных сделок с недвижимостью выросло на 25 процентов. В июне было продано по договорам долевого участия (ДДУ) 4,1 тысячи объектов в комплексах комфорт- и бизнес-класса на общую сумму 59,6 миллиарда рублей. Такую динамику эксперты связывают с ипотечными программами. В первый месяц лета доля приобретенных с помощью ипотеки объектов в бизнес-классе составила 67 процентов, в комфорт-классе – 90 процентов.

Девелоперы придерживаются осторожной ценовой политики — средний уровень стоимости недвижимости в июне почти не изменился. Квадратный метр в жилье комфорт-класса можно приобрести за 262 тысячи рублей, в объектах бизнес-класса — за 413 тысяч рублей. Цена сделки выросла в этих сегментах на 10 и 18 процентов, соответственно. Средняя стоимость недвижимости уровня комфорт оценивается в 11,8 миллиона рублей, а бизнес-класса — в 23,2 миллиона рублей.

«О полном восстановлении рынка говорить еще рано, но учитывая практику прошлых успешных лет, когда июнь обычно отличался снижением спроса, оживление этого года вселяет оптимизм», — заявила директор VSN Realty Яна Глазунова. Она посоветовала не затягивать с заключением сделки, так как в ближайшее время рынок ждет плавное повышение цен, начиная от 2-3 процентов.

Ранее в июле россиянам назвали лучшие районы Москвы для покупки жилья. Ими оказались Северо-западный и Юго-западный автономные округа.