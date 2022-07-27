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ВСУ нанесли повреждения Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне

Власти Херсона сообщили о повреждении Антоновского моста через Днепр из-за обстрела ВСУ

Фото: Wikipedia

Антоновский мост через Днепр в Херсоне получил повреждения вследствие ночной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов уточнил агентству, что мост не разрушен. «Есть попадания, добавилось еще дыр», — сказал он.

Позднее он рассказал РИА Новости, что движение по мосту перекрыто, пострадавший объект инфраструктуры будут ремонтировать.

Ранее Стремоусов опроверг появившиеся в украинских пабликах сообщения о якобы разрушении Антоновского моста. По его словам, мост действительно был обстрелян, однако остался цел.

Антоновский мост — автомобильно-пешеходный мост длиной 1366 метров. Он соединяет пригород Херсона с городом Алешки на левом берегу

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Марина Совина
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