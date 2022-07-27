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В Херсонской области сообщили о попытке ВСУ обстрелять Антоновский мост

Замглавы администрации Стремоусов сообщил, что Антоновский мост в Херсоне обстреляли ВСУ

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстрелять Антоновский мост в Херсоне. Об этом он написал в своем Telegram.

«Украинские паблики разрываются от того, что якобы разрушен Антоновский мост», — заявил Стремоусов. По его словам, мост действительно был обстрелян, однако он остался цел.

О том, что в Херсоне прогремела серия взрывов и сработала система ПВО, вечером 26 июля сообщал ТАСС. Обстрел стал третьим по счету за сутки.

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Марина Совина
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