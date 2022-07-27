В Москве выявили максимальное с февраля число заражений коронавирусом

Оперштаб сообщил о 3673 новых случаях коронавируса в Москве за сутки

В Москве за прошедшие сутки выявили максимальные с февраля 3673 случая заражения коронавирусом. Об этом в среду, 27 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Оперштаб отчитался о госпитализации 269 пациентов. В то же время, 1753 человека выздоровели и были выписаны из больниц.

Днем ранее, 26 июля, в городе зарегистрировали 2037 новых случаев COVID-19. Прирост за 24 часа составил 80,3 процента. 25 июля число новых случаев составило 2133.

По всей России впервые с апреля выявили более 9 тысяч случаев коронавируса — 9027. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 18 554 036.