Украина захотела договориться о кредите до 20 миллиардов долларов с МВФ

Глава НБУ Шевченко заявил, что Украина планирует договориться с МВФ о кредите до $20 млрд

Украина захотела договориться о кредите до 20 миллиардов долларов с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил глава Нацбанка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко в интервью Reuters.

По словам Шевченко, Киев уже предоставил МВФ соответствующий запрос и на данный момент проводит консультации. В рамках кредита Украина может получить до 20 миллиардов долларов в течение двух-трех лет в форме соглашения о резервном кредитовании или механизма расширенного финансирования. Глава НБУ выразил надежду, что программа начнет действовать в 2022 году.

Помимо этого, Киев также рассчитывает достичь соглашения о своп-линии с Банком Англии «в течение нескольких недель», добавил Шевченко.

Ранее сообщалось, что МВФ предложил поддержку Украине по реструктуризации госдолга. До этого в Киеве отказались рассматривать сценарий, при котором страна не получит финансирование от фонда.