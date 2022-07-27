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Объявивший дефолт «Нафтогаз» попросил отсрочку по выплатам

Объявивший технический дефолт «Нафтогаз» попросит отсрочку выплат по еврооблигациям

Фото: РИА Новости

Компания «Нафтогаз Украины», объявившая о техническом дефолте, безотлагательно предложит держателям еврооблигаций новое соглашение по отсрочке выплат. Сообщение о просьбе об отсрочке появилось в ее Telegram-канале.

«Нафтогаз работает со всеми заинтересованными сторонами, чтобы получить согласие держателей еврооблигаций», — пояснили в компании. 26 июля истек срок выплат НАК «Нафтогаз» держателям еврооблигаций, правительство Украины пошло на дефолт по этим бумагам.

Кроме того, власти не предоставили руководству компании разрешение на выплату долга по еврооблигациям. Речь идет об основной сумме долга по выпуску с погашением в 2022 году и процентах по выпуску с погашением в 2024 году. На Западе считают, что дефолт запустит в экономике и финансовой системе страны цепную реакцию.

Общая сумма обязательств по облигациям «Нафтогаза» составила более 1,4 миллиарда долларов. Держатели остальных еврооблигаций могут потребовать ускоренного погашения, что также усугубит положение «Нафтогаза», отмечают эксперты.

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Платон Щукин
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