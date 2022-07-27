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Диетолог предостерег от популярного напитка и назвал его сладким пойлом

Врач Михаил Гинзбург назвал лимонады из магазина сладким пойлом, грозящим воспалениями

Фото: unsplash

Содержащие ароматизаторы, красители и много сахара лимонады — это грозящее воспалениями и интоксикацией сладкое пойло, предостерег врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. О вреде популярных напитков он предупредил в беседе с радио Sputnik.

Гинзбург уверен, что лимонады из магазинов — абсолютно вредный продукт. «Сахар в жидком виде еще вреднее, чем сахар в составе еды, которую надо жевать. Жидкий сахар слишком быстро усваивается организмом и в какой-то момент его концентрация в крови и тканях может резко повыситься», — объяснил он, добавив, что резкое повышение уровня сахара грозит интоксикацией, воспалением, связыванием молекул сахара с молекулами белков (гликированием).

Эти процессы, продолжил врач, могут спровоцировать развитие опасных заболеваний, среди которых он назвал рак, диабет, атеросклероз, гипертонию. «В жару люди начинают употреблять это сладкое пойло не с целью поесть, а сахар — это еда, а с целью получить воду, но это неправильно», — сказал Гинзбург, порекомендовав делать лимонады самостоятельно с добавлением лимона, имбиря и натуральных подсластителей без сахара. Кроме того, по его словам, в жару можно пить ягодные морсы или травяные настои.

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Александра Лисица
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