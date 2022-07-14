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Названы вызывающие головную боль популярные напитки

Диетолог Сидни Грин рассказала, что пиво и вино провоцируют головную боль

Фото: unsplash

Диетолог Сидни Грин назвала популярные напитки, вызывающие головную боль. О том, чем организму вредят фруктовые соки и пиво, она рассказала изданию Eat This, Not That!

По словам Грин, любой алкоголь является мочегонным средством и способствует потере жидкости и электролитов. При этом пиво и вино, в которые, как правило, не добавляют лед, обладают особенно сильным мочегонным эффектом, что ведет к обезвоживанию и головным болям.

Могут навредить и фруктовые соки, считает эксперт. «Они содержат много сахара, что напрямую влияет на нервную систему и уровень сахара в крови, — говорит Грин. — Употребление сока в чистом виде (без еды или другой жидкости) провоцирует быстрые колебания уровня сахара в организме, а это может способствовать головной боли».

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После энергетических напитков голова также может болеть. «Хотя такой напиток может взбодрить вас на час или два, когда его эффект пройдет, вас может ждать головная боль и усталость из-за обезвоживающей природы кофеина и сахара», — утверждает Грин.

Кофеин есть и в кофе, поэтому его избыток тоже может вызвать головную боль. Более того, проблемы возможны и при его нехватке. «Кофеин сужает кровеносные сосуды. Когда он выводится из организма, сосуды расширяются и растущее давление кровотока может вызвать так называемую головную боль синдрома отмены кофеина», — объясняет диетолог.

Ранее диетолог Маргарита Королева перечислила напитки, которые опасно употреблять в жару. Кроме газировки и соков, эксперт назвала кофе.

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Вера Владзиевская
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