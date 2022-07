Названы вызывающие головную боль популярные напитки

Диетолог Сидни Грин рассказала, что пиво и вино провоцируют головную боль

Диетолог Сидни Грин назвала популярные напитки, вызывающие головную боль. О том, чем организму вредят фруктовые соки и пиво, она рассказала изданию Eat This, Not That!

По словам Грин, любой алкоголь является мочегонным средством и способствует потере жидкости и электролитов. При этом пиво и вино, в которые, как правило, не добавляют лед, обладают особенно сильным мочегонным эффектом, что ведет к обезвоживанию и головным болям.

Могут навредить и фруктовые соки, считает эксперт. «Они содержат много сахара, что напрямую влияет на нервную систему и уровень сахара в крови, — говорит Грин. — Употребление сока в чистом виде (без еды или другой жидкости) провоцирует быстрые колебания уровня сахара в организме, а это может способствовать головной боли».

После энергетических напитков голова также может болеть. «Хотя такой напиток может взбодрить вас на час или два, когда его эффект пройдет, вас может ждать головная боль и усталость из-за обезвоживающей природы кофеина и сахара», — утверждает Грин.

Кофеин есть и в кофе, поэтому его избыток тоже может вызвать головную боль. Более того, проблемы возможны и при его нехватке. «Кофеин сужает кровеносные сосуды. Когда он выводится из организма, сосуды расширяются и растущее давление кровотока может вызвать так называемую головную боль синдрома отмены кофеина», — объясняет диетолог.

Ранее диетолог Маргарита Королева перечислила напитки, которые опасно употреблять в жару. Кроме газировки и соков, эксперт назвала кофе.