Россиянам назвали опасные в жару напитки

Диетолог Королева: кофе и алкоголь в жару могут спровоцировать проблемы с сердцем

Кофе и алкоголь в жаркую погоду могут спровоцировать проблемы с сердцем и сосудами, заявила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. В интервью для «Москвы-24» она назвала россиянам опасные в жару напитки.

В первую очередь диетолог рекомендует перестать пить газировки и соки для утоления жажды, поскольку из-за большого количества сахара в составе они вызовут желание пить еще больше. Помимо этого, Королева предупредила о вреде кофеиносодержащих напитков — например, кофе и энергетиков. По ее словам, они увеличивают нагрузку на сердце, это приводит к повышению давления и нарушению сердечного ритма, что особенно опасно в жаркий период. При этом холодный кофе, как отметила специалистка, обладает всеми теми же свойствами, что и горячий, поэтому она не рекомендует утолять им жажду.

Врач также напомнила об опасности алкоголя в жаркую погоду. «В жару отменяются алкогольные напитки. При высоких температурах они могут привести к нарушению работы сердечно-сосудистой системы: повышению давления, нарушению ритма сердца, особенно у людей, которые имеют такие нюансы по состоянию здоровья», — сообщила Королева.

Лучше всего, по словам специалиста, утолять жажду обычной водой. Она советует пить минимум два с половиной литра в день в особо жаркие дни.

До этого диетолог дала рекомендации по питанию в жару. Она посоветовала отказаться от фастфуда, жирной пищи и алкогольных напитков, а в рацион включить больше зелени и овощей.