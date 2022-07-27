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Квартира помощницы Богомолова пострадала из-за пожара

Квартире помощницы режиссера Богомолова оказался нужен ремонт после пожара в ресторане

Кадр: телеграм-канал «Mash»

Квартира помощницы российского режиссера Константина Богомолова пострадала из-за пожара, который произошел в соседнем ресторане Patara на Патриарших прудах. Жилью Ольги Росляковой потребовался масштабный ремонт, сообщает Telegram-канал Mash.

Пожар в ресторане произошел 22 июля. Помощница режиссера проживает в квартире над заведением. В момент возгорания она находилась дома, но выбежала на улицу, когда увидела дым. Однако владелица не успела закрыть окна, из-за чего дым попал внутрь.

После того как пожар потушили, оказалось, что одну из комнат в квартире Росляковой нужно полностью ремонтировать. На перекрытиях появились пятна и разводы, а часть стен потрескалась. На данный момент неизвестно, во сколько владелице обойдется ремонт.

В феврале московский бизнесмен подал в суд на дочь российского музыканта Юрия Башмета из-за пожара в «звездном доме» на Никитском бульваре, произошедшего в 2019 году. Мужчина потребовал взыскать с женщины, в квартире которой началось возгорание, почти шесть миллионов рублей.

Нина Ташевская
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