Купившие NFT на пике россияне рассказали о потерях

Блогер Сайлер рассказал, что потерял на NFT около 23 тысяч долларов

После взлета популярности NFT в 2021 году интерес к нему упал. «Лента.ру» поговорила с инвесторами, которые покупали NFT на пике интереса к технологии. Коммерческий директор торгового дома «Сингер» Данил Билалов и блогер Радион Сайлер рассказали россиянам о своих потерях и об особенностях таких инвестиций.

Взлет NFT

Наибольшую популярность NFT приобрел в 2021 году. Сама технология появилась в 2017 году из мира криптовалют. Она закрепляет право владения цифровым объектом за одним пользователем и подтверждает уникальность digital-собственности. Информация хранится на блокчейне, то есть базе данных, расположенной сразу на нескольких компьютерах. Блокчейн-информацию нельзя удалить или изменить, а также практически невозможно взломать.

Технология NFT защищает уникальность контента. При копировании обычной фотографии в JPEG формате ее подлинность определить невозможно, а автор остается неизвестен. Когда изображение получает NFT-токен, история копирований сохраняется, а каждый пользователь точно знает автора и владельца.

Полезность коллекций

Наиболее популярны NFT-токены для картин, музыки и других произведений искусства, но также токены могут получить реальные объекты, например, дома или транспорт. По словам Данила Билалова, он при покупке NFT ориентировался на пользу инвестиций.

«Тематикой NFT заинтересовался в январе этого года. Захотелось самому продать что-нибудь и начал глубоко изучать, как запустить свою собственную коллекцию. В апреле я купил свои первые NFT, в первую очередь я смотрел на полезность коллекций. У меня есть в коллекции работы, которые дают доступ к продажам недвижимости в США, есть коллекция, в которой сидят спекулянты. В целом мой портфель формировался на пике стоимости крипты и был около 30 тысяч рублей, сейчас же из-за спада и нестабильности стоимости коллекции портфельная стоимость работ около 5 тысяч рублей», — рассказал он о своем опыте.

При этом при покупке NFT есть риск потерь не только из-за особенностей рынка, но и из-за недобросовестных продавцов, предупредил Данил Билалов.

Есть коллекции, которые, как говорится в мире NFT, соскамиились — попросту это были мошеннические схемы. После старта продаж коллекция перестает поддерживаться основателями, все социальные сети закрываются, остаются только работы Данил Билалов коммерческий директор торгового дома «Сингер»

Потери неизбежны

Радион Сайлер рассказал, что покупает NFT даже после того, как интерес к нему снизился. По его словам, наиболее ценны и выгодны вложения в коллекции NFT.

Я в NFT не разочаровался, на рынок пришел хороший приток денег благодаря им, а также и популяризация криптовалют в целом. Потери в целом составили 23 тысячи долларов, но это такой рынок, нужно уметь как получать, так и отдавать Радион Сайлер блогер

«Покупая NFT, я в первую очередь становлюсь коллекционером, который хочет собрать как можно больше из этой коллекции и после уже ее продать по выгодной цене. На рынке цена упала не на все NFT, есть которые до сих пор дорожают, например, это коллекция BAYC. На нее у меня всегда были огромные планы. Покупая NFT, я знал, что цена может снизиться, и пройдет момент популярности», — объяснил он.

Ранее стало известно, что певица Мадонна выпустила коллекцию откровенных NFT-видео.